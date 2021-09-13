【時報-台北電】競國(6108)於9月14日16時召開法人說明會，地點位於台灣證券交易所一樓資訊展示中心(台北市信義路5段7號)，將說明公司近期營運概況。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

#競國

個股觀測

優良
持平
注意

相關族群

延伸閱讀