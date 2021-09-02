亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）又槓上了，近日貝佐斯旗下的太空公司藍色起源及亞馬遜陸續對馬斯克的SpaceX提起多次訴訟，讓馬斯克氣得怒轟貝佐斯，「他現在的全職工作對SpaceX提出訴訟。」

CNBC報導，SpaceX上周向聯邦通信委員會（FCC）提交擴大星鏈（Starlink）的衛星網路計畫，藍色起源對此提出抗議，認為SpaceX的計畫是2個版本，應該只能用1個版本進行申請，並呼籲FCC應該要求SpaceX重送計畫。

對此，SpaceX則發出聲明批評藍色起源的舉動並無法幫助該公司強化業務能力，「他們繼續努力阻礙對手發展，以彌補自身的業務無法順利發展。」馬斯克也在推特上表示，「原來現在貝佐斯的全職工作就是對SpaceX提出訴訟。」

而在SpaceX回覆給FCC的信件中，該公司再次對藍色起源表達不滿，「過去一年來，貝佐斯旗下公司包括亞馬遜和藍色起源，平均每16天就投訴一次，這些訴訟已經成為我們遇到的瓶頸，甚至比技術問題更巨大。」

SpaceX也強調，亞馬遜比較精進自己的衛星項目，更致力於拖垮SpaceX的速度，「亞馬遜在部屬自己的衛星前，應該要需要解決軌道碎片和射頻干擾的問題。」

事實上，星鏈為SpaceX的衛星網路計畫，主要是透過大量衛星打造一個涵蓋全球的高速網路存取服務系統，被視為是公司未來重要財源，目前已發射1740枚衛星；亞馬遜則透過「古柏計劃」與其競爭，預計在2029年前投入百億美元布建3236顆衛星，其中一半預計在2026年前發射，但目前還沒有完成任何一顆的發射工作。

(時報資訊)