財政部今日找地方政府討論《財劃法》修正，根據了解，朝3大方向進行指標篩選，包含一致進入採用，不過相關的指標要更細緻；第二就是保留繼續討論；以及放棄的指標。

根據了解，財政部之前整合各大地方政府所提的指標，共計有80多個，但經過長達5小時，每項指標精細討論之後，也篩選掉部分指標，因此下次開會將只針對確定採用指標以及保留討論指標，財政部要再整理再更進一步討論。

根據了解，除了現有的人口、面積、營業額等，外界較大共識還有綠能，包含綠能電力、減碳指標等。不過，差距較大的指標篩掉不少。

參與會議的地方政府表示，過去與財政部討論《財劃法》感覺比較敷衍，這次開會有不一樣的氣氛，財政部有意要修正財劃法並且聆聽地方政府的意見，並且朝「有共識」的方向進行，這應該給予肯定。