美股周四（01日）道瓊工業指數開平高，漲74.17點，漲幅0.18%、暫報40916.96點；費城半導體跌90.35點、跌幅1.73%、暫報5142.83點。輝達漲0.58美元、漲幅0.50%、暫報117.60美元；台積電ADR跌1.58美元、跌幅0.95%、暫報164.22美元。

美股4大指數中除道瓊、費半指數外，標普500指數漲15.54點或0.28%，暫報5537.84點；那斯達克漲14.74點或0.08%，暫報19377.17點。

5大科技巨頭除輝達外，蘋果漲1.03%、谷歌母公司Alphabet跌0.70%、亞馬遜漲1.24%、臉書母公司Meta漲9.70%。半導體類股中，超微漲0.36%、美超微漲0.41%。

在台股ADR中，台積電跌0.95%、聯電跌2.15%、日月光跌0.70%、中華電信跌0.59%。

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