美國有望在9月啟動降息，利變險買氣有望升溫。金管會今天（1日）提醒民眾，宣告利率非保證利率，也不等同投資報酬率，民眾購買時不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量。

金管會表示，利變型保單與一般傳統壽險，最大差異點在於額外提供宣告利率累積部分保單價值，以作為未來回饋的依據。宣告利率是對保戶的利率回饋機制，讓保戶在市場利率上升時，可能保單對應的資產投資績效超過保單預定利率，透過宣告利率的設計及增值回饋分享金的給付增加額外保單利益，但宣告利率並非固定或保證利率，保險公司會定期公布各商品適用的宣告利率，利率適用期間會依商品設計有所不同，常見為1個月或1年。

金管會提醒留意5大關鍵，一是宣告利率不等同於投資報酬率。宣告利率是指保險公司將保戶所繳交保費作有效的資金運用，並就其所獲得的投資報酬扣除相關行政費用率後，用以計算增值回饋等額外保單利益的利率，並非固定或保證利率。

二是不宜僅以宣告利率高低作為唯一考量，各公司對利變型保單的宣告利率，有高低差異，消費者要瞭解各公司宣告政策及歷史宣告利率情形。

三是利變型保險雖具有宣告利率機制，但因其為長期契約，若保戶欲辦理提前解約，保險公司仍會收取解約費用，保戶可能因提前解約而導致無法拿回所繳保險費的全部金額。

四是另外幣收付的利變型保險，其保險費及保險金等款項給付的幣別均為外幣，購買前應特別注意匯率風險。

五是消費者投保利率變動型保險前應仔細審閱保險公司提供保單條款，並充分了解保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品。

金管會重申，保險業銷售利率變動型保險商品時，應依「人身保險業辦理利率變動型保險商品業務應注意事項」相關規定辦理，且不得以提升宣告利率作為市場競爭手段，於銷售保險商品時，所使用的廣告、文宣及行銷話術除不得單獨以宣告利率或保單報酬率等條件與其他金融商品作比較，也不得以宣告利率調升或僅以投資目的作為銷售訴求，藉以扭曲保險保障之本質而致消費者誤解衍生爭議。