元大投信1日公告，元大台灣50反1(00632R)預計於10月17日召開受益人會議，決議是否進行反分割作業，使淨值回歸至市場習慣交易區間，並使市價更貼近淨值波動。證期局副局長高晶萍1日指出，反分割是近年引進，此次為台股ETF反分割首例，只要契約有約定就可以執行，但要經「受益人大會」同意才能進行。
高晶萍指出，執行反分割有四大步驟，一是向金管會申請修正信託契約增訂基金分割或反分割條款，金管會已在2023年11月6日核准。
二是向金管會函報召開受益人會議。高晶萍指出，元大投信於今年6月20日依證券投資信託基金受益人會議準則第2條檢具召開事由向金管會申報。
三是公司要召開受益人會議。目前訂在今年10月17日。
四是向金管會申請核准變更信託契約相關內容後，3個月內完成基金之分割、反分割。(據信託契約第27條)
元大台灣50反1（00632R）1日收盤價為3.43元。元大投信表示，經反分割後，所持有的00632R每單位淨值將上升、持有股數下降，總市值不變，若有畸零股產生則以每單位淨值換算現金返還。
元大投信指出，00632R於2014年10月與元大台灣50正2（00631L）同步掛牌上市，是與元大台灣50（0050）搭配的槓桿、反向投資工具。
隨台股行情變化，至7月31日00632R每單位淨值為3.49元，考量市場習慣的交易價格區間，使市價更貼近基金淨值波動，維持基金之長期可交易性，擬透過受益人會議決議是否進行反分割作業。
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