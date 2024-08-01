針對《財劃法》修法問題，財政部國庫署下午邀集各縣市財政單位討論，根據了解，各地方政府提出約80個指標，很難達到共識。
財政部官員表示，各縣市提出的指標將先行整併彙整後，再找地方政府開會，盡量尋求共識。根據了解，除人口、土地、營業額是原本分配指標，地方政府孩提農林漁牧、法定社福、道路面積、自來水普及率、再生能源裝置、運動中心、圖書館、空汙，高達80項。
針對《財劃法》修法問題，財政部國庫署下午邀集各縣市財政單位討論，根據了解，各地方政府提出約80個指標，很難達到共識。
財政部官員表示，各縣市提出的指標將先行整併彙整後，再找地方政府開會，盡量尋求共識。根據了解，除人口、土地、營業額是原本分配指標，地方政府孩提農林漁牧、法定社福、道路面積、自來水普及率、再生能源裝置、運動中心、圖書館、空汙，高達80項。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：