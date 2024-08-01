針對《財劃法》修法問題，財政部國庫署下午邀集各縣市財政單位討論，根據了解，各地方政府提出約80個指標，很難達到共識。

財政部官員表示，各縣市提出的指標將先行整併彙整後，再找地方政府開會，盡量尋求共識。根據了解，除人口、土地、營業額是原本分配指標，地方政府孩提農林漁牧、法定社福、道路面積、自來水普及率、再生能源裝置、運動中心、圖書館、空汙，高達80項。

財政部找地方政府討論《財劃法》 指標朝3大方向規劃
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