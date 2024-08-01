最新的2024 HBR「台灣企業領袖100強」結果公布，全球知名的高級自行車與電動輔助自行車（E-bike）大廠美利達集團董事長曾崧柱再度名列其中，他也是台灣自行車產業唯一上榜的企業領袖，在傳統產業當中，經營成績相當出色。

「HBR哈佛商業評論（Harvard Business Review）」依循全球一百大CEO的調查方法，每兩年針對台灣上市公司領導者進行績效調查。除了檢視衡量企業的「市值成長金額」、「股東報酬率」TSR、每股盈餘EPS等財務績效之外，自2022年起，新增成為全球重要趨勢的ESG項目，每兩年選出長期帶領企業表現績優的台灣上市公司100位最強企業領導人。

美利達集團在董事長曾崧柱的領導下，在台灣上市公司總市值前300大企業中，被篩選進來台灣企業領袖100強，在半導體、電子零組件、電腦3C等產業群聚的菁英企業中，曾崧柱以傳統產業擠入百強總排名93名，不僅是台灣自行車產業唯一進入百強的公司，其卓越的經營績效，堪稱傳統產業的楷模典範。美利達目前也是自行車族群的股王。