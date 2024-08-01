裕隆集團調整組織與人事異動，旗下裕隆汽車、裕融企業1日發布重訊公告，裕隆汽車總經理姚振祥職務調升裕隆汽車副董事長，裕融企業總經理許國興職務調整，接任裕隆汽車總經理；裕融企業總經理由裕融企業副總經理闕源龍升任，並接任格上租車董事長，今日正式生效。

裕隆表示，副董事長姚振祥與總經理許國興在裕隆集團服務超過40年，具備車輛產業豐富的經營與管理經驗，也同樣身為集團決策委員，協助執行長決策集團重大策略方向。

裕隆指出，集團此次高階職務調動，借重兩位高階在汽車價值鏈的專長及經驗，持續推動集團從汽車工業產業轉型創新移動生活服務，朝向「全域移動、未來啟動」移動服務新世代邁進。

此外，裕隆表示，升任裕融總經理的闕源龍，過去在裕融企業服務超過20多年，裕融企業近年持續透過旗下公司延伸業務範疇，布局企業金融、消費金融、移動服務三大事業支柱，未來將持續推動裕融在融資領域，提供消費者多元化汽車專業金融服務，透過策略合作導入更多元移動創新服務，擴大MaaS移動及用車服務長期策略布局，強化裕隆集團汽車價值鏈及服務量能，拓展集團汽車金融與移動服務生態圈。