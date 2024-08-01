總統府今天（1日）表示，氣候變遷對策委員會預定於8月8日下午四點召開，由賴清德總統主持，會議將邀集來自各領域專家學者與會討論，並由環境部長彭啓明報告「氣候變遷對全球及台灣的影響衝擊評估報告」，以及台電公司董事長曾文生報告「台灣2035電力供需分析及挑戰報告」，將直球對決核能等能源結構議題。

黨政高層指出，委員會運作方式先由總統致詞、專家簡報，這部分公開直播；隨後委員會閉門討論；討論結束後，則有公開記者會，並轉述會議內容與總統結論，期盼透過召開委員會，強化社會溝通。

國家氣候變遷對策委員會」，由行政院副院長鄭麗君、中研院長廖俊智及和碩聯合科技董事長童子賢擔任副召集人，另外設有執行秘書由環境部長彭啓明擔任、副執行秘書由總統府副秘書長張惇涵擔任。童子賢過去的能源及核電政策似乎與綠營非核主流不同，各界都在關注，透露氣候會議綠營是否「對非核政策修正」？

至於24位委員成員，分成政府代表、產業代表、公民代表，以及學者專家。首先，「政府代表」共有8位，包括：國發會主委劉鏡清、國科會主委吳誠文、內政部長劉世芳、經濟部長郭智輝、交通部長李孟諺、農業部長陳駿季、金管會主委彭金隆與財政部長莊翠雲。

「產業代表」有6位，包括：友達光電董事長彭双浪、工業區廠商聯合總會理事長賴博司、國際半導體產業協會全球行銷長曹世綸、台電董事長曾文生、亞洲投資人氣候變遷聯盟主席程淑芬，及台灣人工智慧協會執行長林筱玫。

「公民代表」也有6位，包括：台灣環保聯盟創會會長施信民、地球公民基金會董事長李根政、台灣環境規劃協會理事長趙家緯、媽媽氣候行動聯盟資深專案經理黃品涵、台灣綠能公益發展協會創會理事長陳惠萍與台灣公民參與協會理事長何宗勳。

在「專家學者」方面有4位，包括：台大政治系副教授林子倫、台大風險社會與政策研究中心主任周桂田、成大工業衛生學科暨環境醫學研究所教授蘇慧貞，及中央大學機械工程學系特聘教授曾重仁。另外邀請中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新擔任顧問。