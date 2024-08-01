由精英開發公司砸重金、在南投埔里愛蘭交流道旁打造的全新生活體驗商場「日月町複合式商場」，今（1）日盛大開幕，引進全球知名的日本書店品牌「TSUTAYA BOOKSTORE」及東京人氣咖啡店WIRED CAFE，打造生活風格美學空間。開幕首日賀客盈門，南投縣長許淑華親自道賀與剪彩。許淑華表示，日月町將國際視野帶進南投，也和縣府共同打造觀光首都，宜居城市概念，並行銷南投農特產品。

「台北有西門町，日月潭是國際知名景點，南投也要有日月町！」有「台中土地公」封號的精英開發董事長洪乙彥指出，日月町面寬近300米，這只是投資南投的起手勢而已，未來將進一步投資南投，第二期投資計畫是規劃中的「魔法森林」；第三期則是建立人才平台，農產品、商品平台，還有聚集藝術家的平台，並形成創意平台，他相信不久的將來可以實現。

日月町複合式商場展示南投13鄉鎮市農特外，主要分成三個區塊，一是引進全球知名的日本書店品牌TSUTAYA BOOKSTORE、東京超人氣咖啡店「WIRED CAFE」；此外，進駐品牌包括日月本家、朝霧茶莊、有益帖、洪鑼灣等。山延廊空間匯聚眾多品牌餐飲化身為獨家餐車限定店，並設置了全台最美的中油加油站、特爾電力超充旗艦站，以白色為主調，展現極致的素雅之美。

日月町複合式商場坐落在前往日月潭的必經之地，以生活為核心概念，匯集購物、觀賞、休息、餐飲及放鬆心靈，讓顧客一次滿足，進一步帶動地方繁榮。

其中，位於1樓的「日月本家」是一個融合創新與傳統的品牌，致力於延續古人智慧並深植在地文化於每件產品中。限定商品大地之春、熾熱之夏、和風之秋、霜香之冬口味獨特，詮釋古老智慧二十四節氣並創造嶄新、打破傳統，店內打造 策展型創意空間，讓產品如同藝術展品，消費者在購物中體 驗濃厚的在地文化與歷史價值。

此外，東京超人氣咖啡店「WIRED CAFE」，融合現代時尚的設計和舒適的環境，並提供多樣化的餐點，以台灣人喜愛的早午餐為基礎菜單，承襲日本傳統的「一汁三菜」飲食方式融入其中，還有WIRED獨家炸豬排起司黑咖哩、漆器盛裝的和洋重箱及層次豐富的焙茶蛋糕捲！

來自台灣魚池鄉，創立於2008年的茶品牌「朝霧茶莊」，將山林定格的台灣好風光作為品牌的印記，藉此期許朝霧茶莊成為代表台灣的紅茶品牌；「有益帖」為南投埔里在地品牌，擁有近50年的農場經驗，種植各種無毒無農藥的草藥，並結合豐富的中藥知識，調製成草本茶與保健食品。

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