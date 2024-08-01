台聚集團陸續公布上半年營運獲利。華夏（1305）伴隨PVC行情回溫，加上高價原料陸續去化後，本業獲利由虧轉盈，第二季營運擺脫虧損，EPS 0.16元；上半年營收59.81億元，年減16％，營業虧損0.54億元，稅前盈餘0.26億元，稅後淨利0.63億元，EPS 0.11元。
華夏第一季PVC／VCM營收比68％、PVC製品約24％；其中，PVC粉外銷78％。另，PVC膠粒、PVC建材以內銷為主；PVC膠布外銷45％，外銷美洲、歐洲、澳洲、南非、俄羅斯、日本、大陸、越南、孟加拉及東南亞等。PVC膠皮外銷佔60％，外銷北美、歐洲、澳洲、日本、大陸、馬來西亞及印度等。
華夏第二季因春檢啟動，齋戒月後，南亞農業、管材及公建增溫與東南亞加工業需求逐步明朗， PVC行情改善、提振，營收季增5.88％。近期大陸PVC產能利用率70.40％，為同期低點，現貨市場成本支撐堅挺；市場預期，第三季隨著印度雨季漸漸過去，8、9月PVC需求有望見到回籠，有利華夏營運持續優化。
此外，印度發布8月24日後所有進口到印度PVC樹脂須獲BIS認證。目前大陸並無PVC企業取得認證，考慮到後續可能出現不具備BIS認證貨源無法進入印度風險，部分印度客戶增加採購，多數訂單在6月末至7月中旬交付。後續大陸貨源認證進度若持續趨緩，有利增添台廠轉單題材。
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