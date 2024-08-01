年底碳稅開徵辦法將公布，為降低碳費；以及公共工程制定營造廠需使用一定比例低碳水泥及預拌混凝土，商機龐大，台泥（1101）、亞泥（1102）及國產建材（2504）等水泥廠及預拌廠積極投入、擴大低碳產品生產力道。
政府推動減碳政策配合調降低碳水泥貨物稅，也是水泥廠及預拌混凝土業積極投入低碳產品的原因之一。
市場預期，未來三年，國內低碳水泥、低碳混凝土相關產品出貨量，每年都會以雙位數增加。
台泥2023年10月起，率先推出全系列的Total Climate低碳建材，強調減碳不減強度。
其中，推出屬於「水硬性混合水泥」之一的「卜特蘭石灰石水泥」及「卜特蘭石灰石水泥混凝土」後，可以替代營建市場中最大宗「卜特蘭一型水泥」及混凝土，2023年12月已開始出貨。台泥國內市場的目標不僅要搶攻最大宗散裝水泥市場，更著眼於每年銷量5千萬立方米的混凝土市場。
另外，台泥在擴大土耳其、葡萄牙投資後，已躋身成為歐洲低碳水泥主要供應商之一。
台泥已訂定目標，到2026年全部只生產及銷售低碳水泥及混凝土。
亞泥則早已推出可減低18％碳排的墁砌水泥、減低12％碳排的卜特蘭石灰石水泥，並規劃開發減低50％碳排的三元混合水泥，拓展國內低碳水泥市場。
再生混凝土、以及可減碳近半的「綠混凝土」，是國產建材投資「重置資源科技」主要低碳產品。
而隨著台灣碳權交易所正式營運及上架碳權產品，宣告碳有價時代來臨，國產建材指出，為了因應低碳潮流，國產建材提供多款取得ISO 14067碳足跡認證的系列低碳混凝土產品，滿足既須要「強度」、又要有「流動性」的各種營建市場需求。
這些低碳產項包括120級爐石粉低碳混凝土，及更高減碳率的矽灰低碳混凝土，同時掌握營建業多元低碳混凝土的龐大商機。
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