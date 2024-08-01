金管會的0403花蓮震災紓困措施，4月3日起開始受理災民申請債務展延，據金管會統計，至6月底為止受理件數達476件、債務金額約12.67億元。其中自用住宅全倒的債務紓困有100件、約2.98億元。金管會表示，利息補貼已編列6年預算1,200萬元，不夠會再追加。

金管會表示，統計至6月底，受理的債務展延件數達476件，債務金額約12.67億元，若區分紓困的類型，以自用的住宅半倒最多，有127件、債務約3.84億元，自用住宅全倒有100件、2.98億元，另以災區房屋作為擔保的其他貸款，則有109件、債務約2.95億元。

為協助0403花蓮震災災民進行災後重建，金管會調高金融機構辦理受災居民債務展延利息補貼上限，像自用住宅全倒與半倒的房貸補貼，利率上限由2％提高到3％，超過上限就由金融機構自行吸收，受災戶不管是個人戶或企業戶，本金展延、利息不用繳。

針對0403花蓮震災的債務利息補貼，金管會已編列6年1,200萬元的預算。金管會表示，以目前受理的債務12.67億元，並用利率1％初估，補貼的利息約1,200萬元，但因為不是每一件案子債務展延都很長，僅有自用住宅全倒可以展延到5年，非自用或半倒上限只有2年，自用住宅全倒的案件只有100件、僅約五分之一，後續會看金融機構受理的件數情形，若超過會隨時追加。