華新科（2492）公布第二季財報，隨著庫存去化帶動營收成長，單季獲利近10億元，季增62.06％、年增18.75％，單季每股稅後純益約2.06元，累計華新科上半年稅後純益16.17億元，年增44.41％，每股稅後純益3.34元，華新科看好第三季營運可望優於第二季。
華新科第二季毛利率、營益率與前一季度、去年同期相較，均雙率雙升，分別達19.42％、6.62％，累計今年上半年獲利16.17億元，相當於年增超過四成，上半年每股稅後純益為3.34元。
此外，華新科也公告買進晶技持股，統計7月8日至8月1日，華新科買進晶技3,607張持股，買進平均價位為112.15元，總交易金額達4.04億元，華新科持有晶技8.32％股權；另佳邦（6284）、信昌電（6173）也分別持有晶技2.02％、0.78％股權。
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