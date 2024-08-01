中華職棒35年培育出無數棒球明星，其中統一獅隊「沉默王牌」潘威倫是球迷心中傳奇。統一獅隊正式宣布潘威倫將於9月28日在台北大巨蛋球場、9月29日在台南棒球場舉行引退賽及引退儀式。
為紀念這歷史性的一刻，一卡通宣布推出「永遠王牌18號」紀念卡套組，精選3款經典卡面，從2003年選秀狀元披上綠色球衣的青澀模樣，到如今成為中華職棒勝投王，記錄潘威倫超過20年的輝煌職棒生涯。套組將於8月21日上午11點在OPEN POINT APP上開放預購，每套售價650元，數量有限。
潘威倫的職棒生涯數據令人驚艷，自2003年首戰即拿下勝投，歷經20餘年，共出賽395場，投了2,116局，投出31,113球，奪下1,183次三振，並以149勝傲視群雄。特別是2003年選秀狀元身披經典綠色球衣站上投手丘的畫面，更是球迷心中難忘的回憶。這件球衣陪伴他征戰14個球季，成為統一獅隊最具代表性的戰袍之一。（數據計算至2024年7月31日止）
本次潘威倫引退紀念一卡通套組以「永遠王牌18號」為主題，不僅是一個背號，更代表著中華職棒一個時代的傳奇。自潘威倫初登板的那一刻起，「18號」便成為壓力與榮耀的代名詞，承載了無數球迷的青春回憶與熱血吶喊。憑藉生涯149勝的輝煌紀錄成為中華職棒勝投王，在職棒史上留下濃墨重彩的一筆，在即將到來的9月28日在台北大巨蛋舉行的引退賽中，潘威倫預計將以先發投手的身分登板，力爭生涯第150勝，為其輝煌的職棒生涯畫下完美句點。
統一獅「永遠王牌18號」潘威倫引退紀念一卡通套組，即將於8月21日上午11點起在OPEN POINT APP獨家開放預購，每套售價650元，數量有限，是球迷收藏的絕佳選擇。將可於9月28日前至全台7-ELEVEN門市取貨。
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