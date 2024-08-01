公平會1日表示，林君等人原透過聯邦公司及玉裕公司已持有萊爾富公司29.73％股權，嗣因萊爾富公司原大股東汪氏家族釋出70.27％股權，2023年10月16日再透過皓天等6家公司控制之聯禾公司及其從屬之全成等4家公司取得汪氏家族釋出之萊爾富公司股權，先後股權合計達100％，合致《公平法》規定之申報門檻，依法全成等4家公司或最終控制之林君等人應於結合前提出申報而未申報，違反《公平法》相關規定，進而處全成等4家公司各20萬元罰鍰，共計80萬元罰鍰。
公平會表示，考量當事人主張係因誤解《公平法》結合申報的相關規定，並已於2024年1月12日由全成等4家公司補提出結合申報，因本結合案對相關市場影響尚非顯著，得認其結合之整體經濟利益大於限制競爭之不利益，故不禁止其結合。
公平會提醒，事業如有結合行為，應注意公平交易法相關規定，若就是否申報有所疑慮時，也歡迎事前洽詢公平會，避免違反公平法之相關規定。
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