智崴資訊（5263）董事長歐陽志宏1日表示，智崴橋科廠一期預定明年9月完工，加上二期的總面積，是目前桃園廠的10倍，專門生產高階和大型飛行劇院，明年底進駐，二期預定2026年動工興建，整體的產能規劃是以未來每年可以達到營收100億元做為目標。
由智崴資訊與日本最大出版社講談社攜手推出的鉅作《進擊的巨人：開戰宣言》，1日舉辦全球發布會，預定8月12日搶先全球登場。
智崴集團董事長歐陽志宏表示，隨著數位內容市場需求的提升，智崴在實景拍攝和動畫製作方面的資料庫，將持續擴充。未來新的影片不僅以飛行劇院通用的格式發行，更將製成4D劇院放映格式，以擴大影片授權市場，深入教育及娛樂場域，如動物園、博物館和大型遊樂場等
歐陽志宏指出，在全球設備銷售和拓展自營點的同時，智崴也加速擴充數位內容影片資料庫，利用高規格的拍攝技術和人工智慧軟體提高影片製作效率，未來，智崴將整合人工智慧、虛擬實境和沉浸式影像製作，打造嶄新的娛樂體驗。
他說，智崴的產品線涵蓋從可容納上百人的超大型體感設備到中小型設備，均受到客戶的喜愛，以多元產品線策略佈局鞏固其市場領導地位，豐富的影片內容和多樣化的遊樂設備，成為銷售推廣的兩大動力，智崴將繼續致力於提供高品質的視覺和娛樂體驗。
針對日前動土的智崴橋科廠一期，歐陽志宏表示，智崴目前主要生產基地在桃園，但，智崴橋科廠一期明年9月完工之後，桃園廠將不再承租，而以橋科為主要基地，一期加二期的面積，將是智崴桃園廠的10倍，專門生產高階和大型飛行劇院。
他說，二期預定2026年動工興建，一期加二期的整體的產能規劃，是以未來每年可以達到營收100億元做為目標，但他強調，營收100億，不是現在，而是未來的目標。
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