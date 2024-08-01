隨著《境外資金匯回管理運用及課稅條例》的實施，專法規定回流資金五年內不得投入不動產，八月起首批台商回台投資資金解禁，商用不動產成為資金停泊的重點之一。預期產業投資、金融資產獲利了結及轉進實體資產的機會將大幅增加，商用不動產有望迎接逾百億活水。

德華行銷8/1隆重舉行「綠意領航1號智能經貿園區公開銷售儀式」儀式，該案為綠意開發及京河建設投資興建的廠辦大樓，由德華行銷劉文章董事長揭開銷售序幕，正式宣佈公開銷售。

德華行銷劉文章董事長表示，公司持續致力於提供高品質的廠辦產品，旨在創造更大價值和利益。他強調，公司團隊始終以客戶需求為導向，力求卓越和創新，希望為使用者帶來前所未有的體驗，吸引廣大客戶，共創市場商機。

綠意開發許燈城董事長表示，踏入廠辦開發多年，秉持一步一腳印的原則，堅持站在客戶角度思考打造最好的產品。獲得現場嘉賓熱烈掌聲，展現了綠意開發及德華行銷對未來市場的信心和對客戶的承諾。

活動現場以「綠意元素」為背景，透過模型導覽展示了位於北台灣產業樞紐地段的全新廠辦園區「綠意領航1號」。該基地交通便捷，僅需1分鐘即可抵達國道1號內壢交流道，順暢連接桃園機場，無縫接軌國際市場，距離青埔高鐵車程約15分鐘，未來國道1號中豐交流道通車後，周邊交通更加快速便捷，為企業總部最佳戰略位置。

此外，「綠意領航1號」地理位置優越，周邊擁有17所大專院校和30個產業園區，提供充足的人力和物料資源。室內設備完善，確保企業能輕鬆入駐。建築樓層的挑高設計，加上樓層地板具備高承重設計，充分考量企業需求。

「綠意領航1號」，基地位於中壢產業園區正核心，規模達3,395坪，產品從88坪至7,200坪，提供企業客戶多樣化選擇。「綠意領航1號」擁有時尚玻璃帷幕和前瞻科技外觀，開朗明亮的視野展示了現代與國際化的宏偉格局，不僅是企業的地標，更是一座劃時代的現代美學廠辦，展現企業領袖風範。從88坪至7200坪的多樣化規劃選擇，靈活應對不同企業需求。「綠意領航1號」致力於為企業提供最佳營運支持與發展平台，無論在進出貨動線配置，還是空間靈活性上，都為企業未來的成功奠定了堅實基礎。

「綠意領航1號」的正式公開銷售不僅是德華行銷的重要里程碑，也為企業主提供了一個高品質的工作場域選擇。未來將繼續秉持專業和創新理念，為市場帶來更多優質產品和服務，為企業創造更大價值。這一系列舉措將有助公司在市場上贏得更多信賴和支持，「綠意領航1號」為企業開創新局，預約鑑賞無限錢景！

「綠意領航1號」

接待中心位置：桃園市中壢區中園路192-2號2F

聯絡專線：03-434-5151