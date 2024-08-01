大亞電線電纜本業因台電強韌電網計畫持續釋單而受益，在台南建置多個太陽能光電案場，陸續併聯發電且貢獻收益，第二季EPS從去年同期0.69元增加至1.24元，創同期新高；上半年EPS為1.58元，改寫同期次高。
大亞1日董事會承認第二季財報，第二季合併營收76.17億元，營業利益4.43億元、稅前淨利11.76億元、本期淨利10.19億元、淨利歸屬母公司9.15億元，EPS達1.24元，締造同期歷史新高。
大亞上半年合併營收攀升至143.16億元，創同期新高，營業利益9.08億元、稅前淨利15.81億元、本期淨利13.49億元，淨利歸屬母公司為11.60億元，EPS為1.58元，創同期次高。
大亞去年EPS攀升至3.91元，攀史上新高，5月底股東會決議每股配發1.2元現金股利、0.5元股票股利，1日董事會通過8月16日為除權息交易日，8月24日為除權息基準日。
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