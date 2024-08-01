美國聯準會主席鮑爾明確釋出鴿派訊號，暗示9月降息可能性，美股四大指數收紅，連帶激勵台股1日大漲逾400點，新台幣兌美元匯率開盤也強升，隨外資回頭大舉匯入，終場收在32.762元、升7.4分，匯價連三紅並創近二周新高，總成交量達24.885億美元，8月首日開出紅盤，逐步走向升值正軌。

匯銀主管指出，新台幣反彈主要是兩大因素驅動，一是鮑爾發表鴿派消息，市場對9月美國降息看法更加篤定，即使美元還是相對強勢，但與先前來比已明顯回落，非美幣別反應走揚；二是先去亞幣普遍反彈，新台幣1日隨台股上漲，也出現遞延補漲，早盤連續衝破32.8、32.7元兩道信心關卡，且一度重返32.6元。

「外資動向開始改變」，匯銀主管指出，雖然外資先前領到股利持續匯出，但力道與前一波相比已減弱不少，且有特定幾家外資開始回頭匯入，帶動新台幣早盤勁揚逾1角，但匯價來到相對高點，進口商終於找到買點進場，又把匯價打下來，而午後在出口商拋匯支撐，以及央行在32.8元上方伺機防守，最終順利重返32.7元價位。

觀察1日主要亞幣走勢，日圓持續扮演升值領頭羊。根據央行統計，日圓續漲0.71％、韓元強彈0.5％、新台幣升0.23％、星幣升0.13％，人民幣則回貶0.23％。

外匯交易員則指出，近期亞幣偏升，但新台幣升幅其實沒有跟上，主要就是外資仍在匯出，且觀察台股大漲，新台幣升幅也沒有同步，後續除非外資熱錢灌入，才可能馬上出現大幅明確轉向，短線預期先在32.7～23.8元區間震盪，雖然要開始往升值方向走，但幅度應有限。

交易員強調，聯準會9月降席題材會慢慢發酵，但尚未催化出強烈化學效應，非美幣別還沒有開始大漲，例如日圓近期雖連日升值，但美日利差仍大，利差交易仍有利可圖，日圓還沒有開始暴衝，真正要完全反彈，還是要等到美國真正降息，屆時才有實質升值動能。