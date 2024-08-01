凱基投信1日公告旗下凱基美國優選收益非投資等級債券ETF基金(00945B)掛牌上市以來的第二次配息，預計每受益權單位數配發0.102元，維持前次配發水準，除息日訂於8月16日，有意參加本次除息的投資人，8月15日為最後買進日。
7月31日深夜美國聯準會利率決議出爐，政策利率維持5.25~5.5％區間，符合市場預期，會後聲明維持經濟穩健擴張、就業市場成長放緩、失業率微幅上升但仍處歷史低位看法，表明看到通膨目標獲得進展，強調聯準會的雙重使命-就業與通膨已經更加平衡，並從高度留意通膨風險，變成高度留意通膨與就業風險。
凱基美國非投等債(00945B)基金經理人鄭翰紘表示，市場對9月降息的呼聲越來越高，基於聯準會寬鬆趨勢未變，美國經濟穩健，且勞動力市場再平衡有利通膨走勢，維持美國10年期公債殖利率4.0~4.5％、30年期公債殖利率4.2~4.7％區間震盪的預期。儘管美國通膨與就業數據有利支撐聯準會9月降息，在美國聯準會維持「觀察整體數據再動作」的大方針下，長端利率目前下行空間有限，短天期債相對有機會更快反應。
另一方面，綜合總體經濟、勞動市場、通膨數據以及企業獲利表現，美國經濟有較高機率軟著陸，在經濟穩健擴張支撐下，今年以來美國非投等債違約率低於預期，2024年違約率下調至2％，鄭翰紘指出，市場風險情緒可望持續向好情況下，依據歷史經驗顯示，非投資等級債可望與美股同步有亮眼表現。
鄭翰紘進一步指出，債券投資應回歸本質，也就是把債券當債券買，在追求資本利得空間之前，可考慮先把票息收益拿到手；而美國非投等債ETF票面利率相對高、違約率低，不失為迎接債市行情的投資優選。以00945B來說，所追蹤指數剔除CCC等級的低評級債券，更鎖定固定票息利率4％以上的債券，為投資人實現降低違約風險的同時兼顧債息收益。選債機制優化的結果，00945B截至7月30日為止，153檔成分債合力貢獻7.87％的票面利率，若有收益需求的投資人，不妨透過涵蓋美國市場的股票ETF合組攻守兼備的資產配置，雙向布局市場行情。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：