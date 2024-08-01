Fed要降息了 國泰世華林啟超：債券最美價已過

美國聯準會（Fed）為9月降息開始舖路，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超今天（1日）表示，如果沒有意外，預估美聯準會9月會降息1碼，台灣時間9月19日將會是本波降息循環的開始。對於債券價格，他直言「最美價格」已經過去了，現在只能說留有「5分甜」的空間。
林啟超表示，FOMC後如果沒有意外，預估美國聯準會9月會降息1碼，原因有二，一是通膨率持續下滑，已接近2％目標；二是勞動市場有更進一步的趨緩，最近失業率已升破4％。兩條件已達到聯準會快要到降息的標準，預估台灣時間9月19日會是本波降息循環的開始。
林啟超指出，9月降息的機率，期貨市場預估已接近9成，但他提醒，期貨市場更已在反應11月、12月降息的預期，已有點過度反應未來會有大幅降息的狀況，是投資人要特別留意的。
針對債券價格，林啟超表示，因為美國將展開降息循環，昨天美國十年期公債利率掉10個基本點、到4.03％，過去一個月已掉30個基本點，對投資人來說「最美價格」已過去，現在僅留有「5分甜」的空間。
林啟超也提醒，現在投資人買債時要留意兩重點，一是未來降息空間會比較小，代表要靠債券賺取資本利得的空間也小；二是如果是在乎穩定現金流，目前還算不錯時機，是5～6分甜的空間。
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