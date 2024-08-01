熱門月配型科技高股息ETF-復華台灣科技優息（00929），1日公告預估配0.18元，以今天收盤價19.67元估算，單月配息率0.915％，換算年化配息率達10.97％。

近期熱門高息ETF配息金額陸續出爐，不論季配或者月配型，多數都能維持過去的配息水準，因此受益人數持續成長，預期也將成為台股高檔震盪下資金搶進首選。

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