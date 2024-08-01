博客來慶祝29周年慶，即日起至8月31日盛大舉辦，活動包括五折區、獨家新品、以及大牌爆品週，全站萬件商品3折起，品牌神券現領現用，最高可省超過1,450元。
此外，國泰世華CUBE卡特別提供領券加碼2％回饋，icash Pay會員日滿額贈100點，悠遊付會員日最高12.6％回饋。首五日(8月1日至8月5日)每日上午10點，限量搶購高升券，最高現省1,300元。8月1日至8月8日，特設「29週年BOOK BOOK高升特企」，參與快問快答活動，最高可獲得50元E-Coupon獎勵。
整個8月份，登記送999元禮物卡（限量）。8月6日至8月8日，單筆滿2,000元送100元E-Coupon，滿2,888元OPENPOINT點數10倍回饋（即3.3％回饋，每人上限200點）。8月9日至8月11日，29周年慶期間逢九加碼三天，每日上午10點搶最高290元E-Coupon。8月17日開賣29周年限定商品「BOOK BOOK高升閱讀袋、徽章組(2入)」。
此外，瞄準節令商機，推出父親節送禮專區3C家電爸氣好康6折起，中元節泡麵、開運箱入組、彭湃包零食8折，七夕情人節周年慶優惠活動也同步開跑，預估在節慶與活動刺激下，周年慶業績可望成長一成以上。
博客來「大牌爆品週」分為四檔，分別是保健品牌聯合周、服飾配件夏日旅展、星巴克爆品周及3C家電大牌檔。
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