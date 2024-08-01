明基醫（4116）受惠於較佳的產品組合，第二季營收、毛利率、獲利都較去年同期增長，毛利率站回30％水準。累計上半年稅後純益為5190萬元，較去年同期成長28％，每股稅後盈餘純益為1.16元。
明基醫第二季合併營收為11.8億元，較去年同期成長5％，毛利率回到30％的水準，營業利益8380萬元，年增14％，稅後純益約2920萬元，年增63％，單季稅後每股純益為0.66元。
明基醫上半年合併營收為22.3億元，較去年同期成長約2％，毛利率30％，營業利益1.4億元，稅後純益為5190萬元，較去年同期成長28％，累計上半年稅後每股純益為1.16元。
展望下半年，明基醫指出，除現有產品線業務外，持續推動上海設廠及取證。印度方面，明基醫原本已是印度手術室設備進口第一品牌，今年結合印度策略夥伴攜手建立生產基地以符合印度政府「在地製造」政策，下半年將持續擴大印度製造生產基地，並規劃推動高階技術進入印度市場。
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