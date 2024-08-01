跟隨美國科技股動盪走勢，7月份日股也進入震盪修正期，第一金投信說明，年初至今與近期股價震盪期日本強勢類股呈現輪動，日銀會議31日公布最新利率決策，基準利率調升到0.25％，同時宣布每季購買日本公債規模縮減約4,000億日圓，日銀升息為日股增添新火花，日銀自3月解除負利率以來再度提出升息政策方向，這次的貨幣緊縮政策主要受到薪資與物價符合日銀良性循環評估，第一金投信觀察，日銀貨幣政策趨緊反應景氣正向再次確認，加上日圓快速升值，後市仍將有利內需與股價正向表現。

第一金量化日本基金經理人黃筱雲說明，6月份日本核心CPI年增率達2.6％，物價成長率高於2％已連續持續27個月，加上今年企業調薪已有全面共識，整體景氣成長正向，利率連兩度上調為2007年2月以來首見，日圓頽勢全面扭轉，日本內需動能與股價後市表現持續可期。

黃筱雲表示，受到美國政治局勢不確定因素干擾，今年漲幅耀眼的亞洲股市，包括台股、日股都在短線面獲利調節賣壓，不過，以日股而言，日本經濟擺脫長期通縮、成為美中抗衡的受惠國，加上東證推動公司治理提升日股評價，雖然有美國外在變數，與日銀緊縮等內在因素，不過日股長多格局並未改變，近期日股大幅拉回後重見反彈之姿，提供空手投資人進場投資好機會。

此外，Bloomberg統計資料顯示，今年以來漲幅前五強的日股產業包括：保險、銀行、石油煤製品、證券、躉售銷售等，金融、原物料、大宗銷售等是市場強勁領漲標的，漲幅最高達六成以上；而進入7月份的全球股市震盪期，防禦類股展現韌性，漲幅前五強產業包括：製藥、營建、食品、不動產與陸運等，產業表現與年初迥異，內需標的行情接棒逆勢上揚，單月漲幅最高達5％。

即將在8月下旬進行募集的第一金量化日本基金強調，採取雙量化投資模型進行選股及風險預測。第一金量化日本基金協管經理人高若慈指出，近期不僅政治變數影響金融市場，包括：美股、台股、日股都見較大波動，同時也出現大小型股投資風格轉變，及不同產業類股輪動表現。

高若慈強調，量化投資模型進行選股及風險調控，不僅能即時掌握投資趨勢變化，將不同市況的利基產業、投資標的納入投組，還能監控投資風險，適時進行期貨多空風險調節，此外，藉由計量模型進行投組及風險研判，也更能有效降低市場雜音影響投資決策。