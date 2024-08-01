大豐電 (6184)1日董事會，通過上半年營收10.5億元，每股稅後純益(EPS) 1.69元，較去年同期成長2.4％，交出歷年H1營收最佳成績單。寬頻用戶上半年較去年同期淨增9,560戶，增幅6.1％，寬頻收入亦較去年同期大幅增長18.1％達3.9億元，占合併營收36.9％。

大豐電董事長張銘志表示，預計明年第1季達成經營區100％ FTTH，為有線電視業者唯一全區FTTH光纖到府，即便中華電信也未能做到。

張銘志說，產業布局AI趨勢持續，造就多方AI平台及生成式AI應用光速級成長，置身這波科技洪流之中，對寬頻業者直接的影響就是加速寬頻網路的擴容、頻寬需求的快速成長，及光纖寬頻網路傳輸穩定度的提升。光纖寬頻網路就是進入AI時代無法取代必要條件。大豐在網路建設紮根的初期已預見網路的發展性，因此選擇佈建光纖到戶(FTTH)的網路建置方式，提供客戶高速、穩定的網路服務。

截至7月底，纜線數據機（Cable Modem）寬頻用戶僅佔寬頻總戶數約1.1％，預計明年第1季達成經營區100％ FTTH，為有線電視業者唯一全區FTTH光纖到府，即便中華電信也未能做到。在高雄經營區寬頻滲透率更達86.4％，預計年底前站上90％，明年年中達成寬頻滲透率100％為目標。

大豐電表示，根據台灣網路使用報告《Digital 2024：Taiwan》調查，全台灣的網路使用者共有 2,171 萬人，網路普及率達 90.7％，平均每日上網時間7小時13分鐘、觀看電視及串流平台耗時2小時31分鐘。

大豐電今年上半年寬頻用戶增幅6.1％，達16.6萬戶，新申裝戶申裝高速寬頻比重達6成。依歷年資料分析109年底申裝大於360M頻寬之用戶僅7％，今年已逼近40％，成長幅度驚人。

大豐電發言人劉家君指出，大豐旗下『大大寬頻』主打上下行對稱頻寬，並提供客戶多元化方案，不同需求的客戶都能找到最適合自己的方案。由大頻寬申裝率成長曲線可看出目前客戶群希望的網路服務不僅要求穩定，更要求高速率，大豐電預估隨著AI時代的來臨，500M／1G的頻寬產品將成為家用寬頻標配。為因應此趨勢，大豐預計年底改款WiFi-6 ONT，藉此提升WiFi功率與傳輸效能，讓客戶享有良好的網路使用體驗。

因應逐年成長的寬頻用戶數量，大豐電表示，今年及明年初透過新的 GPON啟用、網路核心骨幹及連外頻寬擴增等設備升級，預留充足頻寬以滿足用戶增量使用需求。

OTT平台部分，大豐電自引進t.Gateway 4K雙模機上盒後，陸續導入HBO GO、Amazon Prime Video等國外知名OTT平台，為了更貼近用戶喜好，已著手開發新款4K雙模機上盒並將導入更多元化、國際化的OTT內容，讓消費者在有線電視及OTT平台間便利的隨選切換，同時增加用戶的黏著度。

今年「大大寬頻」陸續推出許多大型品牌行銷活動，6月時與樂天桃猿合作，冠名球賽及樂天市場廣告投放；自6月起以大專院校學生為對象，舉辦「2024大大寬頻夢想實現創意短片競賽」活動、Webtoon 網路漫畫平台等接觸年輕族群，致力打造新穎的家用寬頻品牌形象。大豐電也將在8月14日舉辦今年第二場法人說明會。