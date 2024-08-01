臺灣港群不畏俄烏戰爭、紅海危機、塞港等影響，今（ 2024）年上半年貨量、營收、獲利三創同期新高，貨櫃裝卸量預估695萬TEU、年增3.21％，總收入124.89億元、年增4.69％，合併稅後純益49.36億元、年增5.52％。
展望下半年，台灣港務公司總經理陳劭良今（1）日表示，港群可望持續成長，包括長榮海運（2603）進駐高雄港第七貨櫃中心打造高度自動化貨櫃碼頭，7月全面啟用，估計可為高雄港增添每年450萬～650萬TEU作業量，鞏固高雄港東亞重要貨櫃港口戰略位置。此前，長榮海運在高雄港第四、第五貨櫃中心作業量，合計每年約380萬～400萬TEU。
另依循離岸風電政策，刻正辦理臺中港37、38號碼頭、新建填方區工程及高雄港A6碼頭與新生地填築工程，配合政府綠能政策，並為第三階段風場開發及未來新能源發展作好準備。
在客運部分，今年國際郵輪來臺預報共476艘次、年增46％，來臺旅客人次預估83.9萬人、年增53％，港務公司持續招商，吸引郵輪航商新闢航線，並優化旅運設施。其中，基隆港今年迎來亞太地區最大郵輪「地中海榮耀號」（MSC Bellissima），首度以基隆港為母港，並採取基隆、日本雙母港營運模式，蘇澳港新建之旅運中心也於6月30日迎來日本籍豪華郵輪「日本丸」首航。
此外，在水岸遊憩推動部分，港務公司6月與亞果遊艇集團完成簽約，於臺北港投資開發遊艇碼頭，繼安平港、臺中港之後，為港群擴大發展遊艇市場。
為升級港口服務品質，港務公司應用物聯網結合AI技術進行大數據分析，持續完善「商港海氣象資訊系統」監測設備，建立預警機制全時監控海氣象變化；升級「危險品安全管理平台」，提升港區危險品物流動態追蹤管理；打造臺灣港群營運總部「港區動態監控中心」，整合港區營運動態進行緊急應變事件處理。
同時為帶動航港產業數位轉型，今年持續辦理「航港產業數位轉型獎勵方案」，鼓勵航港業者在貨運物流、港灣作業及客運服務等領域導入智慧化及自動化服務，每案獎勵金上限由500萬元提高至800萬元，帶動港口生態圈共榮共好，提升整體航港作業效率。
接下來，港務公司將在8月11日至14日於高雄港主辦第110屆太平洋港口協會（Association of Pacific Ports）年會，共計有太平洋沿岸美、加等20個國外港口組團來臺，分享港務公司在智慧港口、永續發展、替代能源規劃，並於8月13日由高雄港與美國長堤港、馬紹爾群島共和國馬久羅港分別締結姊妹港，提高臺灣港群國際能見度及競爭力。
港務公司轄管基隆港、臺北港、蘇澳港、臺中港、高雄港、安平港及花蓮港等七大國際商港，並受委託經營布袋港及澎湖港兩個國內商港，結合成功能完整的臺灣港群。
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