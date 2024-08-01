采鈺（6789）受惠於影像感測器產品畫素與尺寸升級，加上大陸手機零組件國產替代化，第二季稅後純益約4.24億元、季增133％，每股純益1.34元。
采鈺第二季合併營收約24.53億元，季增16.3％、年成長26.6％，毛利率約29.6％，年增、季增約10個百分點，營業利益約4.79億元，季增135％、年成長209％，稅後純益約4.24億元，季增133％、年成長135％，稅後每股純益約1.34元，寫下近8個季度以來的高點。
展望第三季，董事長關欣表示，因應下半年手機新機推出、以及消費旺季，零組件進入季節性備貨高峰，AI手機、摺疊手機增添市場換機意願，市場需求穩定成長，第四季季對季和緩，仍審慎樂觀看待。
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