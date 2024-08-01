中華經濟研究院1日發布7月台灣製造業PMI、非製造業NMI，數值雙雙下跌，分別至52.2、 57.3，惟均維持連續擴張。

中經院分析，7月台灣PMI受到2個因素影響下跌：1、美國總統選情牽動台灣製造業展望，2、中國大陸極端氣候影響部分產業生產與採購進程。

以內需為主的NMI下跌，則是受到四項因素影響，包括：1、股市回跌、2、央行升準一碼、3、房市第六波管制，4、國際航線運價回跌，影響指數回跌1.3個百分點至57.3％，商業活動、新增訂單指數與未來展望指數皆呈現擴張趨緩走勢。

政大特聘教授連賢明1日上任中經院長，首個活動就主持台灣PMI、NMI 發布。

中經院指出，7月台灣製造業PMI已連續3個月擴張，指數續跌1.5個百分點至52.2； 用於製造業前景判斷的「未來六個月展望」雖已連續6個月擴張，指數則也持續下跌，7月下跌4.2個百分點至55.0。

製造業PMI的新增訂單指數，7月再次下跌至53.9，且跌幅放大至5.3 個百分點。中經院副研究員陳馨蕙分析，從產業別來看，部分導因於美國大選等地緣政治不確定性， 基礎原物料產業PMI中斷連續2 個月擴張、轉為緊縮。

產業PMI下跌最為明顯，有電力暨機械設備產業的新增訂單與生產指數，大幅回跌超過10.0個百分點轉為緊縮，致使電力暨機械設備產業 PMI 僅維持1個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌6.8個百分點至47.4。