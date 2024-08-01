中華經濟研究院1日發布7月台灣製造業PMI、非製造業NMI，數值雙雙下跌，分別至52.2、 57.3，惟均維持連續擴張。
中經院分析，7月台灣PMI受到2個因素影響下跌：1、美國總統選情牽動台灣製造業展望，2、中國大陸極端氣候影響部分產業生產與採購進程。
以內需為主的NMI下跌，則是受到四項因素影響，包括：1、股市回跌、2、央行升準一碼、3、房市第六波管制，4、國際航線運價回跌，影響指數回跌1.3個百分點至57.3％，商業活動、新增訂單指數與未來展望指數皆呈現擴張趨緩走勢。
政大特聘教授連賢明1日上任中經院長，首個活動就主持台灣PMI、NMI 發布。
中經院指出，7月台灣製造業PMI已連續3個月擴張，指數續跌1.5個百分點至52.2； 用於製造業前景判斷的「未來六個月展望」雖已連續6個月擴張，指數則也持續下跌，7月下跌4.2個百分點至55.0。
製造業PMI的新增訂單指數，7月再次下跌至53.9，且跌幅放大至5.3 個百分點。中經院副研究員陳馨蕙分析，從產業別來看，部分導因於美國大選等地緣政治不確定性， 基礎原物料產業PMI中斷連續2 個月擴張、轉為緊縮。
產業PMI下跌最為明顯，有電力暨機械設備產業的新增訂單與生產指數，大幅回跌超過10.0個百分點轉為緊縮，致使電力暨機械設備產業 PMI 僅維持1個月的擴張隨即轉為緊縮，指數回跌6.8個百分點至47.4。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：