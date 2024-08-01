行政院長卓榮泰1日表示，今日是原住民族日，再度代表政府向原住民族致敬，未來將透過國家希望工程的推動，持續深化原住民族權益的保障，促進各領域發展，也請原民會妥適規劃相關工作，落實原住民族的歷史正義，回應人民期待。

卓榮泰指出，原住民族曾是臺灣這塊島嶼上唯一的主人，而現在中華民國臺灣是大家共同的國家，原住民族不但積極守護台灣的山林與土地，發展出豐富而獨特的文化，更與各族群共存共榮，讓多元價值與文化成為台灣面向海洋、擁抱世界的珍貴資產，期盼全體國人也都能向原住民族致敬。

卓榮泰提到，過去8年來，政府在推動原住民族語成為國家的正式語言，立法落實原住民族健康權，修正《礦業法》納入原民諮商同意機制等方面取得具體進展。同時，行政院已盤點各部會的資源、計畫及措施，未來將在既有基礎上，透過國家希望工程的推動，持續深化原住民族權益的保障，促進各領域發展；對於都會原住民的生活、教育、健康及就業等權益，也會以相關政策配合推動。

卓榮泰強調，總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員會已獲致許多重大成果，相關工作即將進入行政機關推動執行階段，接續則交由行政院原住民族基本法推動會辦理，請原民會妥適規劃推動事宜，以落實原住民族的歷史正義，回應人民期待。