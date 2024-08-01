隨著日圓匯率走弱，日本成為全球奢侈品愛好者的新據點，各國遊客湧入日本以相對較低的價格購買服裝、飾品和皮包。消費者雖然因弱勢日圓受益，品牌卻無法隨日圓走低即時調整價格，在日本的利潤率反而比其他國家更低。
日圓兌美元匯率上周觸及38年來的低點，近半年的匯率波動引發前所未有的旅遊熱潮，吸引消費者前往日本大肆採購奢侈品。奢侈品品牌感到擔憂。由於日元走弱，以美元定價的奢侈品價格在日本較為便宜，從而削弱品牌利潤。
路透社報導指出，中國遊客減少在國內購買奢侈品，改到盡情日本消費，讓奢侈品牌在中國市場銷售受到影響。LVMH集團財務長吉約尼（Jean-Jacques Guiony）近期表示，該集團在中國的業務因日圓貶值影響而下滑，而匯率波動也讓企業面臨難以決策的困境。
例如LV的Alma BB包款在中國售價為14800元人民幣（約新台幣6.7萬），日本售價則為279,400日圓（約新台幣6.1萬），以日圓最低匯率計算甚至只要新台幣5.6萬元。匯率導致的價格差異導致品牌在日本市場的利潤率較低，並且企業無法輕易調整價格來反映匯率變化，也進一步加深財務上的困境。
旅遊業被視為帶動日本經濟成長的重要動力，日本政府表示，2024年遊客在當地的消費預計高達8兆日元（約新台幣1.76兆）。所幸，隨著日圓在日銀升息後大幅升值，各大品牌困於弱勢日圓的煩惱或許也將迎刃而解。
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