全球最大的聚合物生產商之一的科思創（Covestro）1日宣布已聯手納斯特與北歐化工，已簽署協議，打造汽車產業回收閉環，將廢棄輪胎透過化學回收技術進行液化，加工為基礎化學品，並進一步製成高純度聚碳酸酯，可應用於汽車零組件的項目，最大用意在推動塑料價值鏈和汽車產業實現全面循環。

全球最大的聚合物生產商之一，前身為德國拜耳材料科技公司，是一家世界領先的聚合物公司。

納斯特、北歐化工和科思創，日前達成協議，展開一項將廢棄輪胎回收利用製成高品質塑料，應用於汽車零組件的項目，旨在推動塑料價值鏈和汽車產業實現全面循環。

輪胎在使用壽命結束後，可透過化學回收將其液化，加工為基礎化學品，並進一步製成高純度聚碳酸酯。這些材料隨後可用於大燈零組件和水箱罩等多種汽車應用。

科思創工程塑料事業部汽車業務全球銷售和市場高級副總裁Guido Naberfeld表示，實現循環利用需要協力合作，與納斯特和北歐化工的此次合作證明了我們具有將其變為現實的可能性。

科思創正合力打造將廢舊輪胎，再次轉化為新汽車零組件的方案。透過這一舉措，我們不僅為汽車客戶提供支援，也為『如何兼顧高性能材料和回收成分』。這一深受價值鏈關注的問題提供了答案。

在該合作中，納斯特負責將液化的廢棄輪胎，轉化為用於生產聚合物和化工品的高品質原材料，並供應給北歐化工。後者，再將其加工成基礎化學品苯酚和丙酮，供應給科思創，用於生產聚碳酸酯。其中，各階段產品，包括最終產品所含的回收原料比例，由經ISCC PLUS認證的質量平衡法進行分配。

目前，三方均已在各自環節生產出第一批產品，代表該合作所產生的首批聚碳酸酯產品已經上市。

除聚碳酸酯，項目合作夥伴，也考慮將聚氨酯，作為終端產品的可能性，應用於汽車內飾零組件。合作夥伴們強調，考慮到未來如廢車輛指令（End of Life Vehicles Regulation）等更嚴格的歐盟法規面世，這些回收方式在實現規模化發展方面極具潛力。

北歐化工基礎化學品高級副總裁Thomas Van De Velde表示，公司正在展示價值鏈合作在賦予廢棄物新價值方面的重要性，能夠攜手納斯特在此項目中發揮作用，為科思創及其客戶提供更永續的聚合物應用解決方案，深感自豪。

納斯特聚合物和化學品業務價值鏈開發副總裁Jeroen Verhoeven表示，該項目可以作為在汽車塑料領域實現循環利用的範本，其展示了將低品質廢料轉化為高品質塑料的途徑。這對聚合物和汽車產業，及我們的環境而言，都是好消息。

科思創是全球領先的高品質聚合物及其組分的生產商之一。藉由創新的產品、技術和方法，公司在眾多領域幫助促進永續發展和提高生活品質。科思創在全球範圍為交通、建築、生活以及電子電器等重要行業的客戶提供服務。此外，科思創聚合物還應用於運動休閒、化妝品和健康等領域，以及化工行業本身。