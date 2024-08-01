智崴資訊（5263）1日在於旗下i-Ride TAIPEI飛行劇院，舉辦《進擊的巨人：開戰宣言》全球發布會，由智崴資訊與日本最大出版社講談社攜手推出的鉅作，《進擊的巨人：開戰宣言》即將在8月12日搶先全球登場。
舉辦《進擊的巨人：開戰宣言》全球發布會，1日下午由講談社古川公平常務取締役、文化內容策進院蔡嘉駿董事長、以及智崴集團董事長歐陽志宏，為此次盛事揭開序幕。
智崴集團董事長歐陽志宏1日表示，隨著數位內容市場需求的提升，智崴在實景拍攝和動畫製作方面的資料庫，將持續擴充。未來新的影片不僅以飛行劇院通用的格式發行，更將製成4D劇院放映格式，以擴大影片授權市場，深入教育及娛樂場域，如動物園、博物館和大型遊樂場等
歐陽志宏指出，在全球設備銷售和拓展自營點的同時，智崴也加速擴充數位內容影片資料庫，利用高規格的拍攝技術和人工智慧軟體提高影片製作效率，未來，智崴將整合人工智慧、虛擬實境和沉浸式影像製作，打造嶄新的娛樂體驗。
他說，智崴的產品線涵蓋從可容納上百人的超大型體感設備到中小型設備，均受到客戶的喜愛，以多元產品線策略佈局鞏固其市場領導地位，豐富的影片內容和多樣化的遊樂設備，成為銷售推廣的兩大動力，智崴將繼續致力於提供高品質的視覺和娛樂體驗。
講談社常務取締役古川公平表示，講談社與智崴內容動畫團隊合作無間，打造出無論是劇情，還是角色，皆具史詩級的作品，並對於影片正式上映後，粉絲們的反應，充滿期待。
智崴表示，有別以往的系列，《進擊的巨人：開戰宣言》為日方授權，由智崴台灣內容團隊全自製的3D動畫影片。影片製作耗時近兩年半，其中，角色模型和經典場景皆由智崴團隊從無到有精心打造。
為了讓角色完美呈現，製作團隊運用3D技術將巨人立體化，並仔細刻畫巨人的各種情緒，例如生氣時肌肉纖維的緊繃，絕望時無法邁開步伐的沉重感等，還原原著真實的樣貌。搭配智崴飛行劇院獨家專利的六軸體感，觀眾能猶如親臨現場，感受動漫世界中的爆破氣壓和疾速海風，為動漫迷帶來最沉浸式的飛行體驗。
除了動畫製作，今年4月智崴正式推出了《地球12部曲》飛行影片系列，使用最高規格的影像技術，透過空中實景拍攝紀錄世界各地即將消逝的珍稀美景。首部曲《源起・非洲》歷時3年籌備與製作，飛越17個國家，使用四台8K攝影機以10K解析度實景拍攝，呈現非洲壯麗景色，帶領觀眾以身臨其境的飛行視角認識不曾見過的非洲。
智崴說，《源起・非洲》除了暑假期間於台北和高雄的智崴i-Ride飛行劇院上映外，目前也已成功授權至美國與中國的飛行劇院播映中。
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