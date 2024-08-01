今年8月4日是農曆7月初一鬼門開，在民俗禁忌裡不宜簽約買屋，不過國銀指出，近幾年每月客戶辦理房貸並無特別波動，過往農曆7月辦理房貸也不見得比其他月份少，顯見現代人對於民俗月買房越來越不避諱；對於「寧可信其有」的民眾，房仲也有提供鬼月看屋注意事項，而國銀則是會特別留意普渡時的禁忌。
多家公股銀主管指出，由於今年以來房貸量大舉成長，已節節進逼內部設定的警戒水位，也就是銀行法第72條之2的房貸放款天條，因此民俗月的房貸策略將以「順其自然」為主軸，且過往民俗月的禁忌多是當月不交屋，因此許多房貸撥款都是在民俗月後，以往民俗月就是一年的房貸相對低點，今年也預計會是如此。
進一步觀察民俗月對每月房貸承作量的影響程度，國銀業者表示，從近三年每月房貸餘額增長幅度來觀察，客戶辦理房貸並無明顯大幅下滑，整體而言較為平均，且銀行房屋貸款作業不因民俗月有影響，惟銀行仍正常推動房貸業務，並無月份時令之考量。
觀察網友針對農曆7月是否該入厝、搬家的討論，多數網友表示切勿迷信、想搬就搬，然而，還是有少數民眾認為「寧可信其有」，房仲業者指出，若擔心此時看屋不吉利，可以留意一些注意事項，例如，進空屋前先敲門或按電鈴，進屋後開燈、開窗，保持空氣流通。
若已經買房等搬家的民眾，房仲業者認為，房屋裝潢還是可在農曆7月進行，但同樣需要留意通風，且大型家具先不要靠牆，待入厝後再就定位，入宅時間宜在下午5點前完成。
公股銀主管也建議，民俗月買房可以先跟賣方取得共識，先行簽約或辦理過戶相關手續，但可以跟賣方協商，將交屋日期稍微延至民俗月之後，若不避開民俗月，也可以從農民曆中挑選「宜移徒」、「移入宅」、「移安床」的日子，都可以避開民俗月的禁忌。
至於其他民俗習慣，銀行業者指出，民俗月有祈福祭祀儀式， 為祈求平安、順利，供品方面會準備鮮花、水果、三牲、乾貨及飲料。水果方面則忌諱用鳳梨、香蕉、李子、梨子等，有「招你來」之意，葡萄和龍眼等一串的水果則有成群結隊之意，也應避免。
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