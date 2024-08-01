友達深耕太陽能領域，緊扣智慧綠能、節能永續及電力應用解決方案，更跨足建築領域，推進「光電建築一體化（BIPV，Building-integrated Photovoltaics）」技術，攜手供應鏈夥伴達成永續淨零建築願景。於8月1日、2日以「低碳成居 載光前行」為主題，舉辦「光電建築一體化研討會及

產品應用說明會」，集結產官學界解析淨零建築的政策趨勢與智慧節能解方，助攻企業落實永續發展。

瞄準《2050台灣凈零排放路徑》趨勢，規劃2030年起，所有公有新建建築，都能達到建築能效1級或近零碳建築（Nearly Zero-Carbon Buildings）。友達積極落實光電建築一體化目標，研發複合型建材「光電整合型浪板（SunSteel）」，以太陽能發電面積可調性、浪板長度可變性兩大優勢，強化與建築物的完美融合，其快速安裝、高發電效益及清潔維護、輕量化、耐候認證及防漏水等特點，不僅節省二次工程及系統支架的使用，且利於減碳，滿足建築業淨零轉型訴求。

為加速建築業掌握減碳進程，研討會由友達光電能源事業群總經理林恬宇以「能源轉型的挑轉與機會」為題，探討台灣再生能源的政策目標，及因應電力需求倍增所需之減碳策略。同

時匯聚產業界、學術界及民間團體共研減碳方針，邀請台灣電力公司副總經理吳進忠、國立高雄大學建築系教授陳啓仁、台灣建築中心副執行長王婉芝、澄毓綠建築設計顧問公司總經理陳重仁以及太陽光電發電系統公會主委黃坤元等業界專家，深度解析淨零建築戰略。