美股上週殺聲隆隆，拖累日股表現，連帶日股ETF績效也由正轉負。觀察日股ETF最新報酬表現，以復華日本龍頭(00949)最抗跌，歷經上週日股大幅重挫後，本月以來至今(7/26)報酬率仍有0.7%，為唯一正報酬的日股ETF；富邦日本(00645 )、國泰日經225(00657)、元大日經225(00661)等3檔跌幅則差不多，約為-3%左右。

國內日股ETF掀起發行熱潮，睽違8年後，今年至少有5檔日股ETF陸續問世，復華日本龍頭(00949)、台新日本半導體(00951)已分別於7/1、7/25掛牌上市，中信投信的日本ETF傘型基金，包括中信日本半導體ETF(00954)、中信日本商社ETF(00955)，以及中信日經高股息ETF(00956)則於7月底開募。

目前已上市的5檔日股ETF，總規模已達167億元，受益人數逾6.4萬人，其中，00949依然穩居龍頭，自7/1上市以來，受益人數連續四周增加，最新受益人數達35,057人，為72.5億元，穩坐日股ETF龍頭地位。近五日成交均量1.7萬張，7/26(上周五)單日成交量2.2萬張，為日股ETF第二名，僅次於掛牌交易第一天的00951 。

00951原預計7/25掛牌，因颱風假關係延至7/26正式交易，首日成交量達3.3萬張，雖遠低於00949首日成交量的14.3萬張，不過，規模及受益人數均已超前 00645、00657、00661等3檔八年資歷的老前輩，位列日股ETF第二名。

進一步觀察這5檔日股ETF表現，雖然日股今年7月初突破修正區間，再次改寫新高紀錄，但股市上周遇空襲後，拖累日股ETF表現，本月累積漲幅幾乎付之東流。5檔日股ETF中，00949最抗跌，7月以來至今(7/26)報酬率為0.7%，為唯一正報酬的日股ETF，也因此，上周全球股市重挫之際，00949一枝獨秀，申購金額仍為正數，達2.1億元，為日股ETF第一名、全海外股票ETF第二名。

00951則因聚焦半導體產業，慘遭大幅修正，跌幅高達8.2%，績效敬陪末座。00645、00657、00661等3檔元老跌幅相差不遠，介於-3%~-3.7%之間。

5檔日股原型ETF比較表

資料來源：CMoney，資料日期：截至2024/7/26，註：台新日本半導體(00951)於7/25掛牌，7/26為第一個交易日，故報酬、交易量、折溢價、申購金額等數據未滿一周。

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