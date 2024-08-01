台股近期大幅修正，仍有許多人勇於進場敲進台股ETF，最受青睞前三甲依序為復華台灣科技優息(00929)、群益台灣精選高息(00919)及元大高股息(0056)，近兩周台股逆風之際，買多於賣，淨申購金額均超過百億元，股東人數也各增加2.7萬人以上。
台股ETF近兩周申贖及受益人數變化
台股7月中以來進入回檔修正，台灣加權指數於7/15~7/26短短兩周期間，指數蒸發超過1,700點。儘管如此，不少人仍無懼逆風，逢低進場。CMoney資料顯示，台股ETF近兩周淨申購金額增加760億元，受益人數也成長29萬人以上。
觀察這段期間，投資人最愛逢低買進高股息ETF，不管是淨申購金額或受益人數成長，前十大榜單中，高股息家族就佔了6檔。其中，共有3檔淨申購金額超過百億元以上，以復華台灣科技優息(00929)最夯，共增加203億元，為台股ETF、也是全市場第一名，而且近五日成交均量由前次的18.3萬張大幅增加至24.9萬張，摘下全市場原型ETF冠軍。
群益台灣精選高息(00919)以137億元位居台股ETF第二名，近五日成交均量由前次的11.7萬張增至15.7萬張；第三名則是元大高股息(0056)的128億元，近五日成交均量由前次的6.5萬張增至6.7萬張。
台股ETF近兩周淨申購金額前十大
受益人數成長方面，依然是復華台灣科技優息(00929)奪下台股ETF冠軍，也是全市場第一名，近兩周共增加37,781人，最新受益人數再創新高，來到833,933人。群益台灣精選高息(00919)及富邦台50(006208)則分別以33,433人、32,006人位列台股ETF第二名及第三名。
台股ETF近兩周受益人數成長前十大
除了散戶越跌越買，八大行庫逢低買進台股ETF也是不手軟，同樣地也是以高股息ETF居多，其中，買進最多的依然復華台灣科技優息(00929)，已經連續兩周獲官股買超張數及買超金額雙料冠軍，近兩周共買進13.8萬張，買超金額高達27.81億元；其次為群益台灣精選高息(00919)，共買進8萬張，買超金額為19.99億元。
※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。
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