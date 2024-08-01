【時報-台北電】東哥遊艇(8478)公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日。

東哥遊艇113年現金增資發行普通股600萬股，每股發行價格新台幣335元，實收股款總額新台幣20億1000萬元，業已全數收足，並訂定113年8月1日為現金增資基準日。預定股款繳納憑證上市日期為113年8月6日。（編輯：沈培華）

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