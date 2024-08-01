【時報-台北電】東哥遊艇(8478)公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日。
東哥遊艇113年現金增資發行普通股600萬股，每股發行價格新台幣335元，實收股款總額新台幣20億1000萬元，業已全數收足，並訂定113年8月1日為現金增資基準日。預定股款繳納憑證上市日期為113年8月6日。（編輯：沈培華）
【時報-台北電】東哥遊艇(8478)公告本公司113年現金增資收足股款暨增資基準日。
東哥遊艇113年現金增資發行普通股600萬股，每股發行價格新台幣335元，實收股款總額新台幣20億1000萬元，業已全數收足，並訂定113年8月1日為現金增資基準日。預定股款繳納憑證上市日期為113年8月6日。（編輯：沈培華）
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：