【時報-台北電】越峰(8121)公告董事會決議通過113年度上半年合併財務報告。113年上半年營業收入15.38億元，營業毛利3.63億元，營業利益1.08億元，稅前淨利1.5億元，淨利1.41億元，歸屬於母公司業主淨利1.39億元，基本每股盈餘0.65元。（編輯：沈培華）

《外資》買超股：臺企銀、旺宏、華航
《外資》賣超股：友達、群創、聯上發
《櫃買市場》六大主題 櫃買業績發表會16日鳴槍
《晨間解盤》聯準會放鴿 台股反彈可期
#越峰 #淨利 #上半年 #電零組 #每股盈餘 #合併財務報告
透過Google新聞追蹤旺得富