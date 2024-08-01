【時報記者莊丙農台北報導】華研(8446)今天董事會通過第二季財報，單季營收營收4.0億元，年增31.0％；營業利益1.5億元，淨利歸屬於母公司業主1.7億元，年增28.1％，每股盈餘3.19元。累計上半年合併營收6.6億元，年增19.5％；營業利益2.9億元，淨利歸屬於母公司業主3.2億元，年增50.8％，基本每股盈餘5.98元。
華研音樂表示，演唱會需求不斷，今年上半年累計演唱會場次達17場，營收持續挹注。業外部分，鑑於持有股票升值及匯率變動因素，上半年累計金融資產評價利益0.3億元、外幣兌換利益0.4億元，加以投資性不動產租金收益，整體業外淨利0.9億元，年增1018.9％。
上半年有林宥嘉《idol》巡迴演唱會自1月在北京、海口登場，陸續前往廈門、上海、蘇州等地展開巡演；動力火車《都是因為愛》巡迴演唱會自4月起，在馬來西亞、高雄、上海、新加坡、南京、武漢、天津等地盛大舉辦，雙雙推升演藝經紀營收。展望2024下半年，林宥嘉將繼續在中國大陸各地、新加坡、東京、馬來西亞等地進行巡演；動力火車亦同時在中國大陸各城市接力開唱，演唱會熱潮不斷，2024年舉辦場次數有望超越去年。
公司亦不斷推出新作品，繼3月發行林宥嘉第6張新專輯《王 Love, Lord》，第二季動力火車第11張原創專輯《結伴》在6月25日全球數位發行，與玖壹壹、JJ林俊傑及告五人等夢幻跨刀合作的單曲《趁少年》、《俯衝的靈魂》及《我不該哭》等，連續新歌曝光皆在各大排行榜取得好成績。電視電影歌曲合作方面，有電影《小子》原聲帶、文慧如《你是豬》（影集《何百芮的地獄毒白》主題曲）、練習生出道新人JUD陳泳希為Netflix影集《愛愛內含光》創作及演唱主題曲及插曲；另隨著戲劇《誰是被害者：第2季》於6月21日正式上架並登上Netflix台灣排行榜冠軍，《Netflix誰是被害者影集概念原聲帶》也於7月2日全球數位發行，精選李友廷《我要你》等9首歌曲，獲得廣大迴響。
此外，4月加盟華研的曾沛慈影歌雙棲，今年度已演出超過10場校園演唱會，解鎖大巨蛋唱跳成就，參與的戲劇《都市懼集》也於7月12日播出，大獲好評；「新時代前衛實驗女團」babyMINT自女團選秀節目《未來少女》備受矚目，成員粼粼、栩栩、Vikky、品妡、熙妍、丞妘以「babyMINT」正式出道，7月6日更受統一7-ELEVEn獅棒球隊之邀，於大巨蛋擔任賽後演出嘉賓，未來發展可期。
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