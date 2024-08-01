【時報-台北電】華新科(2492)公告公司於集中市場取得有價證券，於113年7月8日至8月1日，取得台灣晶技股份有限公司普通股360萬7000股（3607張），每單位價格112.15元，交易總金額4億451萬4仟元。
以長期投資為目的，迄目前為止，華新科累積持有晶技2785萬7000股，持股比例8.32%。（編輯：沈培華）
【時報-台北電】華新科(2492)公告公司於集中市場取得有價證券，於113年7月8日至8月1日，取得台灣晶技股份有限公司普通股360萬7000股（3607張），每單位價格112.15元，交易總金額4億451萬4仟元。
以長期投資為目的，迄目前為止，華新科累積持有晶技2785萬7000股，持股比例8.32%。（編輯：沈培華）
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