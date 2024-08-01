中油宣布2日凌晨零時起，8月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，113年8月份液化石油氣每公斤應調降0.2元，因未達最低調價金額門檻0.25元／公斤，故依調價機制不調整。另尚未調足之吸收金額15.2元／公斤，將於日後國際價格下跌時再行回補。
中油宣布2日凌晨零時起，8月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。
中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，113年8月份液化石油氣每公斤應調降0.2元，因未達最低調價金額門檻0.25元／公斤，故依調價機制不調整。另尚未調足之吸收金額15.2元／公斤，將於日後國際價格下跌時再行回補。
發表意見
當您使用本網站留言服務時，視為已承諾願意遵守中華民國相關法令及一切使用網際網路之國際慣例。若您是中華民國以外之使用者，並同意遵守所屬國家或地域之法令。
您同意並保證不得利用本留言服務從事侵害本公司或他人權益及相關違法或未經本公司事前同意之行為（以下簡稱禁止行為），否則您除應自負文責外，並同意本公司逕行移除或修訂您的留言內容或限制您的留言權利或封鎖您的帳號，絕無異議。前述禁止之行為，包括但不限於：