中油宣布2日凌晨零時起，8月份家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷、混合丙丁烷及車用液化石油氣價格皆不調整。

中油表示，液化石油氣類之價格依「中油公司液化石油氣價格每月檢討調整機制」辦理。依公式計算結果，113年8月份液化石油氣每公斤應調降0.2元，因未達最低調價金額門檻0.25元／公斤，故依調價機制不調整。另尚未調足之吸收金額15.2元／公斤，將於日後國際價格下跌時再行回補。