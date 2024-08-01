【時報-台北電】華新科(2492)公告通過113年上半年合併財務報告。113年上半年營業收入170.42億元，營業毛利31.63億元，營業利益9.93億元，稅前淨利29.17億元，淨利21.08億元，歸屬於母公司業主淨利16.17億元，基本每股盈餘3.34元。（編輯：沈培華）

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