【時報-台北電】華研(8446)公告董事會通過113年度上半年合併財務報告。113年上半年營業收入6.58億元，營業毛利4.22億元，營業利益2.9億元，稅前淨利3.81億元，淨利3.16億元，歸屬於母公司業主淨利3.16億元，基本每股盈餘5.98元。（編輯：沈培華）

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