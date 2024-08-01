【時報-台北電】證交所公告今日單一證券鉅額成交，股票名稱：
1.新光投等債15+(00775B)：每股成交價35.35元，成交量4500萬股，成交金額15億9075萬元。
2.儒鴻(1476)：每股成交價539.84元，成交量4萬1000股，成交金額2213萬3440元。
3.聚陽(1477)：每股成交價452.63元，成交量6萬1900股，成交金額2801萬7797元。
4.聚陽(1477)：每股成交價452.6元，成交量6萬5100股，成交金額2946萬4260元。
5.台達電(2308)：每股成交價424.1元，成交量10萬2885股，成交金額4363萬3528元。
6.台達電(2308)：每股成交價423.8元，成交量10萬1115股，成交金額4285萬2537元。
7.台達電(2308)：每股成交價423.75元，成交量4萬8000股，成交金額2034萬元。
8.台達電(2308)：每股成交價422.35元，成交量65萬5000股，成交金額2億7663萬9250元。
9.鴻海(2317)：每股成交價203.25元，成交量32萬8000股，成交金額6666萬6000元。
10.台積電(2330)：每股成交價959.43元，成交量2萬9000股，成交金額2782萬3470元。
11.台積電(2330)：每股成交價959.35元，成交量5萬482股，成交金額4842萬9907元。
12.台積電(2330)：每股成交價959.34元，成交量15萬6200股，成交金額1億4984萬8908元。
13.台積電(2330)：每股成交價959.33元，成交量30萬2800股，成交金額2億9048萬5124元。
14.台積電(2330)：每股成交價959.32元，成交量6萬2518股，成交金額5997萬4768元。
15.台積電(2330)：每股成交價959.24元，成交量3萬股，成交金額2877萬7200元。
16.台積電(2330)：每股成交價958.82元，成交量5萬8000股，成交金額5561萬1560元。
17.台積電(2330)：每股成交價958.81元，成交量11萬7000股，成交金額1億1218萬770元。
18.台積電(2330)：每股成交價958.5元，成交量85萬股，成交金額8億1472萬5000元。
19.致茂(2360)：每股成交價319.05元，成交量44萬1610股，成交金額1億4089萬5670元。
20.致茂(2360)：每股成交價319.04元，成交量11萬7390股，成交金額3745萬2106元。
21.致茂(2360)：每股成交價315元，成交量10萬股，成交金額3150萬元。
22.致茂(2360)：每股成交價314.75元，成交量5萬6000股，成交金額1762萬6000元。
23.技嘉(2376)：每股成交價271元，成交量19萬4000股，成交金額5257萬4000元。
24.新光金(2888)：每股成交價9.8元，成交量62萬5000股，成交金額612萬5000元。
25.貿聯-KY(3665)：每股成交價410.5元，成交量4萬8000股，成交金額1970萬4000元。
26.中租-KY(5871)：每股成交價152.75元，成交量12萬4000股，成交金額1894萬1000元。
27.力成(6239)：每股成交價159元，成交量180萬股，成交金額2億8620萬元。
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