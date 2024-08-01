隨著台灣人口結構的持續演變，台灣正進入超高齡社會。「端粒」（Telomeres）成為老化過程中的關鍵指標，其長度與老化程度，密切相關。中國醫藥大學附設醫院1日提出透過端粒的長度檢測，可掌握個體老化的程度，有助於制定個性化的抗老化計畫，如建立健康飲食、規律運動、良好的睡眠習慣，以及減少生活中的壓力，從而達到健康老化的目標。

端粒的長度檢測結果，這將對社會、經濟以及健康保健系統，帶來深遠的影響。

在這樣的趨勢下，早期發現老化跡象及促進樂齡生活方式，成為至關重要的議題。端粒（Telomeres）作為老化過程中的關鍵指標，其長度與老化程度密切相關。

中國醫藥大學附設醫院提出透過端粒的長度檢測，強調可掌握個體老化的程度，有助於制定個性化的抗老化計畫，如建立健康飲食、規律運動、良好的睡眠習慣以及減少生活中的壓力，從而達到健康老化的目標。

中國醫藥大學附設醫院 檢驗醫學中心院長薛博仁指出，「端粒」是染色體末端的DNA重複序列，具有保護染色體的功能，為細胞內的「生物時鐘」。端粒長度會隨著染色體複製而逐漸縮短，可反映身體健康與衰老程度。

例如，新生兒出生時端粒平均約10Kbp，每年以30-35bp速度減短，超過60歲的人端粒長度平均縮短至約5-6Kbp。這種端粒縮短現象是細胞老化的一個標誌，當端粒變得過短時，細胞將失去分裂的能力，進入衰老狀態，甚至引起細胞凋亡。

端粒的縮短與許多老化相關的疾病有關。隨著端粒縮短，保護染色體的能力，也逐漸減少，使得罹患心血管疾病、糖尿病和神經退化性疾病等多種疾病的風險增加。端粒的檢測可以潛在地提高我們對疾病風險和進展的理解，並指導治療決策，它可以用來研究這些生活方式選擇對端粒長度和健康的影響。同時也有研究表明，端粒長度與壽命長短有一定的相關性。

中國醫藥大學附設醫院 健康醫學中心副院長林文元說，每個人天生的端粒長度與縮短的速度皆不相同，因此造就了每個人的老化速度不同。這些先天的因素，並不易改變，但目前已有許多研究指出，後天的生活方式，也會影響端粒的縮減速度，四大主要生活影響因子如下：

一、健康飲食，大量攝取蔬菜、豆類、堅果、水果和穀物的地中海飲食、魚類、維生素B與維生素D，特別是橄欖油，已被證明可以預防端粒縮短，降低老年人死亡風險。相反的，高脂肪、高糖和高熱量的飲食，則會加速端粒的縮短。

二、充足的睡眠，睡眠不足會導致身體的壓力反應增加，這會加速端粒的縮短，每晚保持7-8小時的高質量睡眠，有助於保護端粒，減少細胞老化。

三、規律的運動，保持運動的人，往往比久坐不動的人端粒更長，經常進行有氧運動，如跑步、游泳和騎自行車，不僅有助於心血管健康，還能促進端粒酶的活性，從而延緩端粒的縮短。

四、壓力管理，長期壓力會導致身體內皮質醇水平升高，從而損害端粒，學會有效的壓力管理方法，如冥想、瑜伽等方法，有助於降低壓力水平，保護端粒。

健康大檢測，限額300名由生策會、生策中心主辦的台灣首屆高齡健康產業博覽會，將於8月2日至4日在台北世貿一館登場，中醫大附醫與台中市政府攜手共同展出高齡宜居城市館。其中「健康大檢測」將提供300位民眾進行端粒長度檢測，並將檢測結果與台灣一般族群的端粒平均長度進行比對，讓參與此次活動的民眾能藉此評估目前細胞老化速度，進而檢視其目前生活習慣是否健康。

養成良好的飲食習慣、持續規律的運動、建立高品質的睡眠習慣，及減少生活中的壓力，才是達到健康老化的關鍵。

老化與端粒（Telomeres）之間有著密切的關聯。Blackburn、Greider及Szostak三位科學家更是因為發現端粒保護染色體使細胞在分裂過程不會造成基因鈍化，以及了解端粒酶與端粒間的作用機制，而獲得2009年的諾貝爾醫學獎。