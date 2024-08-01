總統府今（1）日公布新聘資政27人、國策顧問73人。聘期均自113年8月1日起至115年5月19日止。其中前行政院長林全、蘇貞昌，及卸下駐日代表謝長廷，總統府祕書長邱義仁，前經建會主委陳博志、前經長林信義、沈榮津及和大工業董事長沈國榮等人入列。至於國策顧問則有前經長何美玥、中工前創辦人嚴雋泰，工業區廠商聯合會理事長賴博司等人入列。
總統府發言人郭雅慧指出，依據《中華民國總統府組織法》，總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人。
其中資政名單如下：
田弘茂、吳勝雄（吳晟）、吳澧培 、李明亮、李茂盛、沈國榮、沈榮津、林全、林信義、邱義仁、姚嘉文、夏本‧嘎那恩、高英茂、張俊雄、張博雅、陳忠源、陳博志、陳繼盛、湯文萬、童永、黃崑虎、蔡仁泰、蕭新煌、韓良誠、謝長廷、顏志發、蘇貞昌
國策顧問名單如下：
王政松、王康秀絹、王欽鈴、白正憲、田詒鴻、余天、余文儀、何美玥、何黎星、吳靜吉、呂子昌、李伸一、李沛霖、李金龍、林光義、林見松、林金超、林建滄、林桂添、林凱民、林逸民、林榮松、邱進福、施信民、柯孫達、柯富揚、洪團樟、紀政、范振修、翁源水、康義勝、康銀壽、張田黨、張金華、張旻斌、張秋海、張輝雄、莊和子、莊振輝、莊維周、許肇祥、陳天隆、陳永昌 陳志鴻 、 陳旺來、陳振文、陳國欽、陳朝龍、陳輝東、曾貴海 、程文俊、黃行德、黃金舜、黃俊森、黃奕睿、黃員教、黃越綏、黃銘得、彭添富、楊信、趙中正、廖全平、廖武治、廖美南、樊豐忠、鄭慶祥、盧博基、賴春生、賴博司、賴維信、簡文仁、嚴雋泰、顧忠華
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