凱米颱風襲台，在各地造成各種災情，經濟部已啟動關懷服務團，受災中小企業若有修繕復工貸款需求，可向承貸金融機構申請，由信保基金提供最高9成之信用保證；財務周轉困難者，經濟部中企署可協助辦理銀行債權債務協商，紓緩資金壓力。
經濟部中企署指出，受災中小企業若有修繕重建復工營業貸款需求，可依據「中小企業災害復舊專案貸款」及「企業小頭家貸款」方案，檢附受災地區鄉（鎮、市、區）公所或地方主管機關出具之受災證明或經銀行調查屬實等文件，於受災害次日起1年內向各承貸金融機構申請，貸款利率為中華郵政二年期定儲機動利率加1％（目前為2.72％）。
中企署表示，總統賴清德於7月26日指示盡速協助災民重建家園，相關災害生活救助金撥付宜採從寬、從簡、從速方式辦理，其中住戶淹水救助，除地方政府自行發放救助金外，中央加碼每戶最高發給2萬元，另外針對中、低收入戶不論淹水深度，再發給1萬元。提醒各地方政府儘速完成水災災害生活救助查報，行政院主計總處、經濟部、衛生福利部將盡速災害生活救助金經費撥予地方政府，幫助災民儘快恢復正常生活，此外，呼籲民眾可先拍照淹水痕跡及保留相關照片，以利地方政府查對。
擔保品不足者，可由信保基金提供最高9成之信用保證，並免計收保證手續費。中小企業因受災而致財務週轉困難者，經濟部中小及新創企業署可協助中小企業辧理銀行債權債務協商，與往來金融機構協議調整還款方案，以紓解資金壓力。
中企署強調，若有受到風災災害損失，於整建營運場所時，盡量蒐集完整受災證明，包括拍照存證等，以利申請相關租稅減免。
中企署提到，經濟部於淹水特別嚴重的屏東、高雄、台南等六個縣市舉辦災後資源說明會，以提供受災企業所需的資源與支援資訊。受災中小企業可運用各項協處措施及災後資源說明會場次，將公布於經濟部中小及新創企業處網站（www.sme.gov.tw）業務消息專區。
中企署表示，經濟部將持續關注災後復原的進展，並確保各項措施的迅速執行，協助受災的家庭與企業盡快重建，恢復正常的生活與經濟活動。
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